Sternsinger-Haltestelle in Eisenach

Eisenach Segensaufkleber zum Mitnehmen

Es ist Sternsinger-Zeit. Am Samstag, dem 6. Januar, sind die kleinen Könige der katholischen Pfarrei St. Elisabeth wieder mit einem Stand in der Karlsstraße – der Sternsinger-Haltestelle – im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Wie Gemeindereferentin Silvia Berndt weiter mitteilt, können gläubige Menschen hier von 10 bis 14 Uhr einen Segensaufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+24“ für ihre Haustür gegen eine Spende erhalten und es erklingen die Sternsinger-Lieder. Die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige verteilen den Segen „Christus segne dieses Haus“ und sammeln Spenden für Kinder in aller Welt.

Die Aktion Dreikönigssingen 2024 bringt den Sternsingern nahe, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen. „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ lautet das Motto des 66. Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen nach eigenen Angaben die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).