Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger segnen Lokalredaktion Eisenach

Einige Sternsinger-Kinder der katholischen Gemeinde brachten den Segen C + M + B in die Eisenacher Lokalredaktion unserer Zeitung. Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar ziehen die bunt kostümierten Kinder in Eisenach, Gerstungen, Ruhla, Thal und Seebach von Haus zu Haus. In diesem Jahr bitten Georg, Charlotte, Salomé, Martin, Anna-Maria, Emilia, Anna, Katharina, Richard, Alina und Selina um Spenden vorrangig für Kinder im Libanon, aber auch für hungernde Kinder weltweit.