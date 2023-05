Sternwanderung in der Rhön

Eisenach. Rhönklub Klings lädt Eisenacher Wanderfeunde ein.

Am 14. Mai ist der deutsche Tag des Wanderns. Der Rhönklub-Zweigverein Klings hat den Zweigverein Eisenach aus diesem Anlass zu einer Sternwanderung eingeladen, zu der auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen sind. Klings liegt in der Thüringer Rhön und ist ein Ortsteil der Stadt Kaltennordheim im Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Treffpunkt für alle Wanderer ist am Sonntag, 14. Mai um 9.30 Uhr am Parkplatz in der Uferstraße Eisenach, gegenüber dem Parkhaus.

Die Fahrt wird mit Fahrgemeinschaften angetreten, so dass eine Voranmeldung zwingend erforderlich ist. Diese bitte bis spätestens 10. Mai an Gerda Jäger unter Telefon: 036922/ 42 52 58 oder 0151/ 235 398 06.