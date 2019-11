Stetes Singen fördert Sprache, Stimme und Freude

Mit dem Ziel, möglichst viele Kinder die musischkulturelle Welt aufzuschließen und an den Schulen Kinderchöre zu gründen, startet das Projekt mit insgesamt 60 Kindern an der Oststadtschule in Eisenach und an der Regelschule Wutha-Farnroda. Zur Auftaktveranstaltung waren die Kinder mit großer Begeisterung dabei.

„Wir haben einen großen Traum für die Kinder – alle Kinder sollen die gleichen Chancen erhalten“, kommt Opernsängerin Maria Kaffee über das musikalische Erlebnis-Projekt „Sing mit“ ins Schwärmen, dass nach kräftezehrender Vorbereitungszeit durch Mitinitiatorin Stefanie Krauß jetzt richtig an Fahrt gewinnt. Zur Auftaktveranstaltung dieses Projekts, das die Musikschule „Johann Sebastian Bach“, das Bündnis „Kultur macht stark“, die Stadt Eisenach und die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach tatkräftig, mental und finanziell unterstützen, verwandelte sich am Dienstagmittag die Turnhalle der Oststadtschule in einen rhythmuserfüllten Konzert- und Tanzsaal. Nach anfänglich leichter Zurückhaltung wuchs die Begeisterung der versammelten Steppkes aus der Oststadtschule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Regelschule Wutha-Farnroda zu einem derartigen Schwung, dass die quirlige Schar am Ende kaum noch aufhören mochte.