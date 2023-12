Stiegker Tratsch aus Eisenach: Allerhand Bescherungen

Die Originale vom Ehrensteig über Elektroautos, Milliardenlöcher, Klima und Lokalpolitiker hinter Gittern

T. Frieda: Sachte moal, die eichentleche Bescherong fend doch erscht morchen zom Heilechen Abend stoatt, odder?

Hermine: Woas soll en die komesche Frache?

T. Frieda: Na, ech fend, mir sen schuen sehr reichlech beschert worn.

Schorsch: Ech glaub, Tante Frieda denkt an die vorzeiteche Bescherong vor Weihnachten von onsre Ampelregierong!

T.Frieda: Genau! Plötzlech on onerwartet, ebber Nacht, kinne Prämie fer die E-Autos!

Hermine: Na, on der beschlossne Hushalt fer 2024! Sue zerechtgezimmert, doas die Liet die Zeche bezahln müss`n, für mehr Strom, Sprit on Heizong. S werd alles teurer, on die Bauern han au Grund zom Streik.

T. Frieda: Bei der Klimagipfelbescherong han ich au nur verstand`n, doas es wedder Verlierer on Gewenner gebt. Doabei moß allerhand ruesgekomm`n sein. Wie nun die Klimawandelrettong ussehn soll, het me nech goanz kappiert.

Schorsch: Die tollste Bescherong vor Weihnachten es, doas me jätz en Mitglied en onsern Stoadtrat han, der em Knast setzt. Doa blibt dech die Gänsekeule em Hals steck`n.

T.Frieda: Also doan, alln enne frohe Weihnacht, on rutscht guet nien ens Neuer Jahr. On bei die Bescherong, denkt droan, nur en geschlossnen Räumen werd gesong`n, wäch`n dr Gema-Bescherongs-Gebührn.