Stiegker Tratsch in Eisenach: Me las ons de Stimmong nech vermies

Schorsch: Je Hermine ziehst je suen Flunsch.

Tante Frieda: Na doa musste dech doch nech wunnern. Hit wär onser Sommergewenn...

Hermine: Ech han de Schnutz’n loangsam voll. Zwei Joahr ken Kommersch on ken Sommergewenn.

Schorsch: Trotzdäm las me ons de Stimmong nech vermies’n, on mach’n woas möchlech es. Met MDR-Fernsehn, on au em Wartborchradio. On ech breng met dech Hermine en poar kritesche Schnerzchenem Video.

Tante Frieda: Fleißeche Blütenfraun han tausende Blüten gedreht fer Sträuße, on veele Sommergewennsfreunde on Sponsorn schmück’n doamet onsre Stadt. Herzlechen Dank oan dieser Stell’n fer alle, die en Herz feronsern Sommergewenn han!

Hermine: Am Stiegk hengen wärn me au onsre His’chen schmück’n. Corona koan ons moal, met all sinne Tück’n!

Tante Frieda: On, wenn hit Schisswetter es, doa bruch me ons nech sue sehr ze ärchern. Suff’n en Gläschen on sen fröhlech wie nie. Met Guet Ei on Kikeriki! Virenfrei.