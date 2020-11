Stiftung Westthüringen unterstützt Kunstprojekt mit 500 Euro

Die erfolgreichen Achava-Festspiele in Eisenach hallen noch immer nach. Die Stiftung Westthüringen der VR Bank spendierte einem Mosaikstein der Festspiele nachträglich 500 Euro. Ralf Schomburg übergab Vertretern des Fördervereins des Martin-Luther-Gymnasiums 500 Euro, um einen wichtigen Bestandteil der Festspiele in Eisenach zu finanzieren.

Ein Schwerpunkt war die künstlerische Auseinandersetzung junger Menschen mit dem Thema der Interkulturalität. Elftklässler des Martin-Luther-Gymnasiums schufen dabei Kunst für den öffentlichen Raum. Die Fahnen am Lutherplatz und am Rathaus hängen noch. Möglicherweise ist das Eisenacher Rathaus das erste, an dem eine künstlerische Kalligraphie in Hebräisch, Arabisch und Deutsch steht.

Zusammen mit Lehrerin Andrea Girbardt und Alexandra Husemeyer gestalteten sie acht große Fahnen. Dafür wählten die Schüler Texte aus der Bibel (Tora und Evangelien und dem Koran) und gestalteten Kalligraphien in drei Sprachen: Deutsch, Hebräisch und Arabisch. Die Entwürfe entstanden in einem spannendem künstlerischen Mix aus traditionellem Handwerk und digitalen Anwendungen in mehreren Schritten: Textauswahl, Kalligraphie, Acrylmalerei, Collagen, Fotografie und digitale Bearbeitung.

Die Entwürfe der Schüler wurden auf witterungsbeständiges Material gedruckt, sodass 1 x 2,50 Meter große Fahnen entstanden. „Das Projekt kostete unter dem Strich etwas mehr als erwartet, so dass wir über die nachträgliche Geldspende froh sind“, sagt Künstlerin und Mitglied im Stiftungs-Kuratorium, Alexandra Husemeyer.

Die Zitate beschäftigen sich mit den Themen Frieden und Liebe. Die Sehnsucht danach eint alle Menschen dieser Welt, auch Gläubige der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Die Schüler lernten nicht nur, wie eine Kalligraphie entwickelt wird, sondern auch was Übersetzungsarbeit bedeutet. Die Achava-Festspiele kommen 2021 wieder Eisenach.