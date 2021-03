Storchennester in der Wartburgregion bis auf eines besetzt

Auf dem Nest unweit der Kläranlage in Berka/Werra in hat sich ein Storchenpaar eingenistet, dass um Nachwuchs bemüht ist.

Schon weit vor dem Frühlingsanfang am Samstag waren bis auf das Nest am Sportplatz Herda alle von Menschenhand errichteten Storchennester in der Wartburgregion belegt – und das jeweils mit einem Paar. Der erste Storch in der Werraue war bereits am 2. Februar gesichtet worden, berichten Beobachter aus dem Raum Berka.