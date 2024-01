Straße im Eisenacher Ortsteil Stedtfeld gesperrt

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Stedtfeld und der L 1021 in Richtung Herleshausen ist wegen Überflutung gesperrt. Wasser läuft hier den Berghang herunter und kann nicht abfließen.

Eisenach Grund ist eine Überflutung nach anhaltenden Regenfällen

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen musste am Dienstagabend die Verbindungsstraße zwischen Stedtfeld und der L 1021 wegen Überflutung gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Es handelt sich dabei um den Abschnitt zwischen der Wittigstraße und der L1021 in Richtung Herleshausen. Grund dafür sei, dass in diesem Straßenabschnitt erneut Wasser den Berghang herunterläuft und nicht abfließen kann. Bereits zu Weihnachten war der Abschnitt nach dem Dauerregen gesperrt worden.

Aktuell haben wegen der Regenfälle Werra und Hörsel den Meldebeginn erreicht, der Wasserstand der Nesse hingegen sei nach bislang bekannten Hochrechnungen unproblematisch. Aufgrund andauernder Niederschläge rechnet die Eisenacher Berufsfeuerwehr aber nach wie vor mit lokalen Überflutungen durch verstopfte Durchlässe, Straßeneinläufe und Einlaufbauwerke und hat sich darauf vorbereitet.

Anhaltende Niederschläge haben zu einem erhöhten Wasserstand der Werra geführt. Dieses Foto entstand am Mittwoch an der Hörselbrücke der A4 bei Hörschel. Aktuell haben Werra und Hörsel (rechts im Bild) den Meldebeginn erreicht, der Wasserstand der Nesse hingegen ist nach bislang bekannten Hochrechnungen unproblematisch. Foto: Dirk Bernkopf / Funke Medien Thüringen

Nach Angaben der Hochwasser-Nachrichtenzentrale des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sind die Berechnungen für Hörsel und Nesse jedoch verhalten. Für die Hörsel ist die Meldestufe 1 prognostiziert, für die Werra Meldestufe zwei.