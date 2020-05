Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßen in Eisenach werden ausgebessert

Mehrere Straßen in Eisenach werden vom 4. bis 12. Juni ausgebessert. Das ist teilweise mit Halteverboten verbunden. Betroffen sind: Eichrodter Weg, August-Rudloff-Straße, Ernst-Thälmann-Straße, Karlskuppe, Hinter dem Rain, Zeppelinstraße, Nebestraße, Nikolaistraße, Heinrich-Ehrhardt-Platz, Christianstraße. Weiter geht es: in Hörschel in der Rennsteigstraße; in Stregda, In der Flur, Am Stadtweg, Kanalstraße, Am Steinacker; in Madelungen in der Max-Kürschner-Straße, in Neukirchen im Schulgartenweg, in Berteroda Am Rain/An der Eiche.