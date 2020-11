Straßenbeleuchtung, Schulzaun und Museumseingang

Eine Erdverkabelung für Straßenlampen wird in der Eisenacher Zeppelinstraße benötigt. Das Foto ist in der Katharinenstraße entstanden.

In der Zeppelinstraße in Eisenach muss die Straßenbeleuchtung kurzfristig unterirdisch verkabelt werden. Bisher sind dort Freileitungen installiert. Das verhindert aber im Notfall, dass die Feuerwehr mit ihrer Leiter an die Wohnbebauung gelangen kann. Dieser Umstand ist durch das Brandschutzamt bemängelt worden und sollte so schnell wie möglich beseitigt werden.