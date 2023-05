Zum Straßenfest in Eisenach-Nord wird gemalt und gebastelt.

Straßenfest in Eisenach-Nord

Eisenach. Zu einem Straßenfest wird auf den Eisenacher Nordplatz eingeladen. Geboten wird ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene.

Das Netzwerk „Nordrunde Eisenach“ lädt am Freitag, 12. Mai, ab 14 Uhr zum Straßenfest ein. Bundesweit wird im Mai der Tag der Nachbarn veranstaltet. Seit 2019 findet in diesem Rahmen das Nachbarschaftsfest auf dem Nordplatz statt. Nachdem es die vergangenen drei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie und einer schweren Unwetterwarnung nicht möglich war, ein größeres Fest zu veranstalten, war es den Akteuren in Eisenach-Nord umso wichtiger, dass das große Fest dieses Jahr wieder stattfindet. Ob Blutzuckermessung, Hüpfburg, Ponyreiten oder Basteln – für viele ist etwas dabei. Bratwurst, Getränke, Kuchen und internationale Spezialitäten werden angeboten. Musikalische und kulturelle Beiträge runden das Programm ab.

Die Eisenacher Nordrunde besteht aus vielenPartnern. Dazu gehören Schulen, Jugendeinrichtungen, soziale Träger, Wohnungsbauträger und Vereine. Sie alle wollen Eisenach-Nord zu einer lebenswerten Nachbarschaft machen.