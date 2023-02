Straßennamen längst angestaubt

Norman Meißner über unpassende Bezeichnungen.

Eisenachs Straßennamen sind angestaubt; passen längst nicht mehr ins Bild einer modernen Stadt des 21. Jahrhunderts. Auf der Rennbahn heult so mancher Autofahrer, wenn der Stau nicht vorwärts rückt. Der Vorschlag: Flennbahn. Die Clemda existiert schon lange nicht mehr. Zur viel befahrenen Clemdastraße passt eher „Klemmts da?-Straße“. Mit dem Sponsorenvertrag einer Baumarktkette würde die holprige Domstraße endlich zur schlaglochfreien Toomstraße. Der unaufhörliche Verkehrsstrom in der Schillerstraße kostete schon vielen Katzen und Igeln das Leben. Ergo: Killerstraße. Die DRK-Rettungswache in einem Seitenarm der Mühlhäuserstraße verdient endlich eine eigene Anschrift: Rettungsgasse 1A! Auch unser Platz im Universum findet in Eisenach keine Würdigung. So bietet sich eine der Straßen um den alten Milchhof (heute C+S Küchen) als Milchstraße an. Im Internetzeitalter passt Datenautobahn besser als Stadtautobahn. Das Opel-Werk aber auch die Thüringen-Philharmonie kämpfen für die Taktstraße in Eisenach. Die Würdigung des Stadtoberhaupts erfordert für den Wolfgang die Schreibweise Wolf-Gang.