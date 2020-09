Straßensperrung auf dem Eisenacher Karlsplatz

Am Dienstag und Mittwoch wird am Karlsplatz der Fahrbahnbelag instand gesetzt. Dafür kommt es zu kurzzeitigen Sperrungen (Symbolbild).

Eisenach. Am Dienstag und Mittwoch müssen sich Autofahrer auf verkehrsbedingte Verzögerungen am Karlsplatz einstellen.

Am Karlsplatz werden am Dienstag und Mittwoch die Fahrbahnen abwechselnd gesperrt. Grund ist das Aufbringen einer neuen Asphaltschicht. Betroffen ist am Dienstag die östliche Fahrbahn (von der Johannisstraße in Richtung Nikolaitor) und am Mittwoch die westliche Straße (vor dem Lutherdenkmal).

Der Verkehr wird hier jeweils auf die nicht gesperrte Fahrbahn umgeleitet. Während der Bauzeit gilt in diesem Bereich ein absolutes Halteverbot.

Grund der Straßensperrungen sei die erforderliche Instandsetzung des Fahrbahnbelages, um einen zusätzlichen Fußgängerüberweg einzurichten, der Personen sicher in Richtung Bahnhofstraße leitet, da der Gehweg an der Stützmauer derzeit wegen der Bauarbeiten nicht benutzbar ist. Wenn der Asphalt aufgebracht ist, wird anschließend der neue Überweg in Höhe des Lutherdenkmals markiert.