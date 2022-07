Stregda: Jung trifft alt – Neugier trifft Erfahrung

Neben dem 15-jährigen Bestehen der Doppeleinrichtung aus Kindergarten und Seniorenpflege holt der ASB-Regionalverband auch seinen 30. Geburtstag sowie die Einweihung des Erweiterungsbaus der Wohngemeinschaft mit einem Familiennachmittag und einer Afterworkparty am Abend nach.

Stregda. ASB-Regionalverband begeht 15-jähriges Bestehen der Seniorenpflege „Haus am Alten See“ und der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Stregda.

„Ein wirklich geniales Konzept – ein ganz tolles Beispiel“, schwingt dennoch ein wenig Wehmut im Grußwort des Kreisbeigeordneten Martin Rosenstengel (CDU) mit, weil die Kombination aus Kindertagesstätte und Seniorenpflegeeinrichtung bei keinem weiteren Träger der Wohlfahrtspflege im Wartburgkreis besteht. Auch wenn vielerorts Kooperationen zwischen Einrichtungen verschiedener Generationen existieren, erlaube gerade diese räumliche Nähe unter einem Dach besonders intensive Beziehungen zwischen wissbegierigen Kindern und bewanderten Senioren. „Dieses lebendige Umfeld ist ein attraktiver Arbeitsplatz – ein Anreiz, dass gute Pflegekräfte kommen“, betont der Kreisbeigeordnete am Freitagvormittag während der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen der ASB-Seniorenpflege „Haus am Alten See“ und der ASB-Kindertagesstätte „Pusteblume“.

Rundgang für die Gäste der Feier durch den Erweiterungsbau der Wohngemeinschaft/ Kita mit der Leiterin der beiden Seniorenpflegeeinrichtungen, Corinna Recknagel (links). Foto: Norman Meißner

Sabine Bauer, Fachdienstleiterin der Abteilung Kindertagesstätten bei der Stadtverwaltung, sieht im ASB-Regionalverband Südwestthüringen einen verlässlichen Partner. Für die Errichtung des Erweiterungsbaus entlang der Mühlhäuser Chaussee plante der ASB extra um; ließ unkompliziert die seitens der Stadtverwaltung geäußerten Wünsche einfließen. Mit dem Neubau wächst die Kita von 60 auf 90 Plätze. „3,75 Millionen Euro haben wir vor 15 Jahren investiert und annähernd die gleiche Summe jetzt in die Erweiterung gesteckt“, führt ASB-Regional-Geschäftsführer Thorsten Junge anhand des deutlich kleineren Projekts die aktuelle Inflation in der Baubranche den Gästen vor Augen.

Die sechsjährige Alysia beim Büchsenwerfen der sportlichen Olympiade für Kinder und Senioren. Foto: Norman Meißner

„Wir haben lange nicht feiern können“, freut sich der ASB-Vorsitzende Torsten Tikwe mit Thorsten Junge, dass nach drei Jahren der Pandemie endlich wieder richtige Feiern möglich sind, die das Miteinander und die Gemeinschaft stärken. Neben dem 15-jährigen Bestehen der Doppeleinrichtung holt der ASB-Regionalverband auch seinen 30. Geburtstag sowie die Einweihung des Erweiterungsbaus der Wohngemeinschaft mit einem Familiennachmittag für Mitarbeiter, Angehörige und Kita-Eltern nach. Die Feierlichkeiten klingen bei Discorhythmen einer Afterworkparty für Mitarbeiter am Abend aus. Bereits am Vormittag verwöhnen die Steppkes die Senioren mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Die Kinder trällern zahlreiche Lieder aus heiteren Kehlen zeigen sehenswerte Tanzdarbietungen.

Michael Ruderisch stellt die mobile Küche vom ASB-Katastrophenschutz Suhl vor. Foto: Norman Meißner

Für die Mühen, die sich die ASB-Mitarbeiter unter dem Motto „Jung trifft alt – Neugier trifft Erfahrung“ aufladen, erhielt der ASB-Regionalverband 2011 den Förderpreis des Freistaates Thüringen. „Wir ermöglichen ganz viele Kontakte“, denkt die Leiterin der beiden Seniorenpflegeeinrichtungen, Corinna Recknagel, an regelmäßige Sportangebote, Bastelveranstaltungen, Märchennachmittage, Faschingsfeiern oder die gemeinsame Ostereiersuche. Darüber hinaus beleben eine Fülle an Festen die Gemeinschaft zwischen Jung und Alt. „Es gibt die Idee, hier im Hof jährlich Adventsmärkte zu organisieren, um die Menschen aus Stregda noch stärker in das Miteinander einzubinden“, sieht Thorsten Junge den Gebäudekomplex auch ein Stück als Ortsteilzentrum.

Unter den Einschränkungen der Pandemie litten Kinder wie Senioren gleichermaßen. „Wir ermöglichten alles, was trotz Kontaktverbot ging“, denkt Corinna Recknagel an Liederreigen im Garten, die die Senioren von ihren Balkonen verfolgten.