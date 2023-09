Stregdaer Kirmesburschen betteln

Stregda. In Stregda wird Kirmes gefeiert. Dabei gbit es erstmals wieder einen Bettelmarsch, bei dem die Burschen von Haus zu Haus ziehen.

Im Eisenacher Ortsteil Stregda wird Kirmes gefeiert. Vom 8. bis 10. September begrüßen die Kirmesgesellschaft und der Kirmesverein Stregda zahlreiche Gäste im Festzelt auf dem Sportplatz. Ab 21 Uhr spielen am Freitag und Samstag Livebands zum Tanz. Am Sonntag bieten ein Frühschoppen und die anschließende Kinderkirmes für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm.

Intern startete die Kirmes, die seit 21 Jahren gefeiert wird, am vergangenen Samstag mit dem traditionellen Bäumeholen der Kirmesburschen. Die Kirmesbräute wickeln den Kranz für die Kirche und erneuern die Blumengestecke am Hut ihrer Burschen.

Nach alter Tradition lässt die Kirmesgesellschaft in diesem Jahr erstmals das beliebte „Betteln“ aufleben. Die Kirmesburschen ziehen in lustigen Kostümen durch das Altdorf von Haus zu Haus und sammeln Konserven, Nudeln und Eier für die Verpflegung in der Kirmeswoche. 15 Kirmespaare machen in diesem Jahr mit. Viele, die früher selbst den Hut geschwungen und den Zeltboden zum Beben gebracht haben, unterstützen noch heute tatkräftig. Es werden die Grünanlagen in Ordnung gebracht, neue Ideen verwirklicht, Tänze geprobt, organisatorische Dinge erledigt. Gemeinsam wird das Zelt aufgebaut, gegessen und gelacht.