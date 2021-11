Stregdaer Kleintierzüchter laden ein

Rassekaninchen sind in einer Lokalschau am Stregdaer Sportplatz zu sehen.

Stregda. Die Stregdaer Kleintierzüchter laden zur Lokalschau ein. Auch wenn sie nur noch neun Mitstreiter sind: sie bleiben aktiv.

Der Kleintierzuchtverein Stregda hat im 41. Jahr seiner Gründung noch neun Mitglieder. Diese Mitglieder laden zur Lokalschau ins Bürgerhaus am Stregdaer Sportplatz ein. Kaninchen, Enten und Hühner werden gezeigt. Die Bewertung erfolgt durch Mario Schäfer und Hans Jürgen Laufer. Für Besucher ist die Ausstellung am 13. November von 15 bis 18 Uhr und am 14. November von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet. Es gibt Getränke und einen kleinen Imbiss.