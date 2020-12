Eisenach. Ein 30-jähriger Mann hat einen anderen angegriffen und ihn so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gestern Nachmittag kam es in der Ernst-Thälmann-Straße vor einer Gemeinschaftsunterkunft zu einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Mann und einem 52-Jährigen. Aus bisher ungeklärten Gründen griff der 30-Jährige den anderen Mann an und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen.

