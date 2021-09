Zwei Radfahrer sind in Eisenach in einen Streit geraten. Plötzlich kam ein Pfefferspray zum Einsatz. (Symbolbild)

Streit unter Radfahrern in Eisenach: Pfefferspray im Einsatz

Eisenach. In Eisenach kam es unter zwei Radfahrern zu einem Streit. Plötzlich mischte sich eine dritte Person ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Mittwochnachmittag waren zwei Radfahrer in Eisenach aneinander geraten. gerieten zwei Fahrradfahrer gegen 14.15 Uhr im Bereich der Stedtfelder Straße aneinander. Beide waren hintereinander im Bereich der Stedtfelder Straße unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen sind die beiden in Streit geraten.

Ein unbekannter Beteiligter setzte während der Auseinandersetzung offenbar Pfefferspray ein und fuhr anschließend davon. Laut Angaben der Polizei erlitt der 34-Jährige dadurch Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03691 261 124 zu melden.

