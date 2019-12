14 Jugendliche, darunter vier Eisenacher, wollen per Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht die Absenkung des Wahlalters auf 16 bei EU-Wahlen erstreiten. Ria Hofer aus Eisenach zeigt mit Ralf-Uwe Beck das Schreiben an das Gericht.

Streitfall Wahl-Alter in Eisenach: Demokratisches Existenzminimum

„Ich habe mich einfach sehr geärgert, dass man mir nicht zutraut, verantwortungsvoll meine Stimme abzugeben. Als ich von der Möglichkeit hörte, meinen Protest auf die Weise zu äußern, war ich sofort dabei“. Ria Hofer aus Eisenach war zum Datum der Europawahl Ende Mai dieses Jahres noch keine 18 und so durfte sie keine Kreuzchen machen. Dies will sie ändern – mit 13 anderen jungen Menschen aus ganz Deutschland, darunter drei weitere aus Eisenach und dem Verein „Mehr Demokratie“. Einen Tag vor dem Heiligen Abend haben sie fristgerecht beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Europa-Wahl eingereicht.

Warum Stadtratund nicht Europa? „Ich hätte einfach gern gewählt und kenne viele aus meinem Bekanntenkreis, die genauso gerne über ihre eigene Zukunft bei der Europawahl mitbestimmt hätten“, so Ria Hofer. Sie verweist auf Österreich, wo das Wahlalter für die EU-Wahl bei 16 und auf Griechenland und Malta wo es bei 17 liegt. „Die deutschen Jugendlichen sind genauso interessiert an ihrer eigenen Zukunft und genauso informiert wie unsere Altersgenossen dort“. Zumal ihr, so Ria Hofer, auf kommunaler Ebene bereits mit 16 das wählen erlaubt werde. „Warum darf ich einen Stadtrat wählen und nicht das EU-Parlament?“, fragt die junge Frau. Diese Argumentation sieht auch Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher des Vereins „Mehr Demokratie“, der die Jugendlichen begleitet und dafür die beiden Prozessbevollmächtigten, die Hermann Heußner und Arne Pautsch, gewonnen hat. „Wir wollen 16- und 17-Jährigen zu ihrem demokratischen Existenzminimum verhelfen“. Für Beck steht fest, dass ein Ausschluss dieser Altersgruppe von Europa-Wahlen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Da anders als bei der Bundestagswahl für die Europa-Wahl kein Mindestalter vorgesehen ist, „ist da für die Frage, ob jemand wählen darf oder nicht, die Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Menschen entscheidend. Und diese kann bei 16- und 17-Jährigen vorausgesetzt werden“, schreibt Heußner. Es gab einen weiteren Anstoß für die Beschwerden, nachdem der Bundestag im Juni den pauschalen Ausschluss vollständig betreuter Menschen (etwa Demenzerkrankter) von EU- und Bundestagswahlen auf Druck der Verfassungsrichter abgeschafft hatte. „Spätestens seit diesem Gesetz wäre es absurd, Personen, die zweifelsfrei einsichts- und urteilsfähig sind, das Wahlrecht vorzuenthalten“, so Heußner. „Wählen ist ein Menschenrecht“, findet Ralf-Uwe Beck. Es sei an der Zeit, dass sich die deutsche Gesellschaft, nicht mehr die Frage stelle, ab wann sie Menschen dieses Menschenrecht auch zugestehen wolle, sondern sich frage, bis zu welchem Zeitpunkt man es rechtfertigen könne, den Menschen das Wahlrecht vorzuenthalten. Weihnachtlich verpackt, erreichte der Schriftsatz das Verfassungsgericht. Foto: Ralf-Uwe Beck Die 14 Jugendlichen hatten zunächst bei ihren heimischen Wahlämtern Beschwerde eingelegt, die natürlich mit Verweis auf die Gesetzeslage abgewiesen wurden. Danach hatten sie sich an den Bundestag direkt gewandt, der ihre Beschwerde im Oktober ebenso ablehnte. Jetzt also Karlsruhe. „Nun müssen wir warten, ob das Gericht den 57-seitigen juristischen Schriftsatz als so begründet erachtet, dass die Beschwerde angenommen wird. Dann könnten wir unsere Argumentation auch mündlich vortragen“, so Beck. Bis tatsächlich ein Urteil fällt, wird es also noch einige Zeit dauern. Für Ria Hofer, mittlerweile 18 Jahre alt, bleibt es ein wichtiger Schritt. Es gehe nicht darum, am Ergebnis der vergangenen Wahl etwas zu ändern, sondern den künftigen Generationen die Chance auf Mitbestimmung der eigenen Zukunft zu ermöglichen. Sie ist sich sicher, „dass sich dann der Alte-Herren-Verein Europaparlament wandeln wird“.