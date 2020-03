Eisenach. Nach der Absage des Sommergewinns-Volksfestes wird in Eisenach das per Live-Stream geplante Streitgespräch gecancelt.

Streitgespräch zwischen Sunna und Winter abgesagt

Die Sommergewinnszunft hat nun auch das Streitgespräch zwischen Sunna und Winter absagen müssen. Das teilte Zunftmeister Torsten Daut auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Erlass des Ministeriums, jegliche Vereinstätigkeit zu unterbinden, habe die Idee, ein Streitgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen zu können, zerschlagen, so Daut. Eigentlich, so hieß es noch vergangene Woche, sollte das Streitgespräch an einem unbekannten Ort per Livestream am Sonnabend dieser Woche gesendet werden, um wenigstens diesen traditionellen Kern des Frühlingsfestes in diesem Jahr zu erhalten. Wegen der Sorge um eine Ausbreitung des Coronavirus waren schon vor zwei Wochen große Teile des bekannten Frühlingsfestes abgesagt worden.