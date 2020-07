An einer Ampel sind zwei Fahrer in einen handfesten Streit geraten (Symbolbild).

Mosbach. Zwei Fahrer sind am Samstag in Mosbach an einer Baustellenampel aneinander geraten. Erst brüllten sie sich an, dann schubsten sie sich gegenseitig.

Streithähne schreien sich an Ampel in Mosbach an

Am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, kam es an einer Baustellenampel in Mosbach (Wartburgkreis) zu einem handfesten Streit zwischen einem Autofahrer aus Erfurt und einem Fahrer eines Cross-Motorrades.

Laut den Angaben der Polizei hätten beide Männer auf der Straße gestanden und sich angebrüllt. Schließlich schubsten sich die Männer gegenseitig. Dann sei der Motorradfahrer davongefahren.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Den Angaben zufolge standen mehrere Fahrzeuge an der Baustellenampel. Wer die Auseinandersetzung beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 zu melden.

