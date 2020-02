In Teilen der Stadt Eisenach ist am Sonntag der Strom ausgefallen.

Eisenach. 300 Haushalte im Eisenacher Südviertel waren am Sonntag kurzzeitig ohne Strom. Grund war ein Kabelfehler.

Stromausfall im Eisenacher Südviertel

In Eisenach-Süd und Ost ist es am Sonntag in der Zeit von 10.24 Uhr bis 11.21 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Das bestätigen die Eisenacher Versorgungsbetriebe auf Anfrage unserer Zeitung.

Das Industriegebiet Eisenach-Ost und weitere 300 Haushalte seien von der Störung betroffen gewesen. Durch technische Umschaltmaßnahmen im Netz habe die Versorgung wiederhergestellt werden können. Störungsursache sei ein Kabelfehler zwischen der Straße Am Hainstein und Reuterweg gewesen. Die Reparatur des Kabelfehler wurde nach Angaben des Unternehmens zeitnah abgeschlossen.