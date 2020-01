Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Studenten kraxeln um Meistertitel

Die Zeiten, in denen das Klettern ein Sport für zottelige Außenseiter mit Sucht nach Adrenalin war, sind längst vorbei. In vielen Städten gibt es heutzutage Kletter- und Boulderhallen, die sich bei Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen gleichermaßen großer Beliebtheit erfreuten. Von diesem Zuwachs an Popularität erhofft sich auch das Ilmenauer Universitätssportzentrum einen Zugewinn an Aufmerksamkeit. Denn die Technische Universität Ilmenau ist am Samstag, 1. Februar, Ausrichter der ersten Deutschen Hochschulmeisterschaft im Sportklettern.

Abgehalten werden die Wettbewerbe allerdings nicht in Ilmenau, sondern in Erfurt in der Kletterhalle Nordwand in der Mittelhäuser Straße 75, besagt eine Mitteilung der Ausrichter. Es beginne 10 Uhr mit den Qualifikationsrunden. Das Finale werde ab 15 Uhr ausgetragen.

Der größte Erfolg für das Sportklettern ist, dass es bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio erstmals in der Liste der olympischen Disziplinen mit vertreten sein wird.

Samstag, 1. Februar, ab 10 Uhr, Nordwand, Erfurt, Mittelhäuser Straße 75