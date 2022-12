Sturzbetrunken mit mehr als drei Promille im Wartburgkreis mit Auto unterwegs

Bad Salzungen Gleich zwei Mal an einem Tag hat ein betrunkener Autofahrer die Polizei im Wartburgkreis beschäftigt. Dabei war er

Am Freitagmorgen wurde die Polizei in Bad Salzungen in die Theo-Neubauer-Straße gerufen, wo ein Mann offenbar sturzbetrunkener Mann in einem geparkten Auto saß. Die Polizisten trafen vor Ort auf den im Wagen sitzenden, stark alkoholisierten 63 Jahre alten Halter des Fahrzeugs. Da der Mann bis dahin nicht gefahren war, lag zunächst keine Straftat vor. Um genau dies weiterhin zu verhindern, stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Pkw wurde verschlossen und der Mann begab sich nach Hause, um seinen Rausch auszuschlafen.

Nichtsdestotrotz wurde der 63-Jährige gegen 16.30 Uhr erneut von der Polizei erkannt, als er mit eben jenem Fahrzeug durch die Otto-Grotewohl-Straße fuhr. Dieses hatte er zuvor mit einem Zweitschlüssel gestartet. Eine weitere Kontrolle des Mannes war somit fällig, wobei bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 3,35 Promille gemessen wurde. Er musste daraufhin zur Blutentnahme und neben dem Zweitschlüssel nun auch seinen Führerschein abgeben.

