Eisenach. Warum Johannisstraße in Eisenach in einem Abschnitt absackte, gibt den Experten Rätsel auf.

Suche nach Ursache für Straßensenkung in Eisenach

Die Johannisstraße ist zwischen der Einmündung Karlstraße und Löberstraße eingesackt. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag informierte, hat der Abwasserverband den Zustand des darunter liegenden Hauptkanals per Kamera-Befahrung prüfen lassen. Es seien keine Schäden festgestellt worden. Um die genaue Ursache zu finden, werde die Straße weiter geöffnet. Die Arbeiten sind aufgrund des angekündigten Niederschlags auf Donnerstag verschoben, um nicht durch eventuell eintretendes Regenwasser in die Baugrube einen hohen Wasserstand im Löbersbach und damit einen noch größeren Schaden zu verursachen. Vollsperrung und Umleitung bleiben vorerst bestehen. Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung für die Anwohner sei gesichert, heißt es seitens der Stadt.