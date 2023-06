Täglich eine halbe Stunde Orgelmusik

Eisenach. Kostenfreie Eisenacher Marktkonzerte in der Georgenkirche.

Am Samstag, dem 1. Juli wird die Reihe Eisenacher Marktkonzerte wieder eröffnet. In den Monaten Juli bis September gibt es in der Georgenkirche wieder täglich, außer sonntags, um 11 Uhr 30 Minuten Musik auf der Schuke-Orgel in der Taufkirche Johann Sebastian Bachs zu hören.

Diese 78 Orgelkonzerte werden von Organisten aus ganz Europa gespielt. Inzwischen findet diese bei Eisenachern und Gästen beliebte Konzertreihe zum 23. Mal statt. „Das Angebot eines täglichen Orgelkonzertes über drei Monate dürfte thüringenweit einmalig sein“, vermutet der Kantor der Eisenacher Georgenkirche, Christian Stötzner. Das erste Marktkonzert am Samstag spielt Stötzner. Unter anderem erklingt von Johann Sebastian Bach Toccata und Fuge d-moll.