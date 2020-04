Eine Person musste die Eisenacher Berufsfeuerwehr am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung der Anschlussstelle zur Stadtautobahn kurz vor Stregda aus dem Fahrzeug befreien.

Täter nach mehreren Schmierereien gestellt - Zwei Verletzte nach Unfällen.

Schmierereien an Kreuzkirche: Tatverdächtiger ermittelt

Für die Schmierereien an der Kreuzkirche in Eisenach Anfang April hat die Polizei Eisenach einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Eisenach. Er ist bereits wegen ähnlicher Vergehen sowie Eigentums- und Drogendelikten polizeibekannt. Dem Mann konnte im gleichen Tatzeitraum eine weitere Sachbeschädigung an einem Einkaufszentrum am Bleichrasen in Eisenach zugeordnet werden.

Auf dem alten Friedhof am Schlossberg besprühte Anfang April der Täter die Kreuzkirche, ein Mausoleum, dortige Steinskulpturen und ein Steintafeln mit roter Farbe. Der erhebliche Reinigungsaufwand wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochvormittag, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger in Eisenach mit seinem Honda-Motorrad auf der Rennbahn in Richtung Kasseler Straße. In der Einmündung zur Herrenmühlenstraße wollte ein 32-Jähriger mit seinem Skoda auf die Rennbahn auffahren und übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 50-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

Eine Person musste die Eisenacher Berufsfeuerwehr zudem am Dienstag nach einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung der Anschlussstelle zur Stadtautobahn kurz vor Stregda aus dem Fahrzeug befreien. Kurz vor Mittag waren dort zwei Fahrzeuge kollidiert. Als die Wehrleute eintrafen, versorgte laut Feuerwehr der Rettungsdienst bereits eine verletzte Person. Mit Hilfe eines Spreizers befreiten die Wehrleute eine im Fahrzeug eingeschlossene Person aus dem zweiten Unfallauto. Dabei schützen sie sich auch selbst mit einer Mund-Nasen-Maske. Außerdem räumten die Wehrleute Fahrzeugteile von der Fahrbahn, beseitigten Betriebsflüssigkeiten und klemmten an einem der Pkw die Batterie ab.