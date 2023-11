Blick auf das Martin-Luther-Gymnasium am Predigerplatz.

Tag der offenen Tür am Eisenacher Luther-Gymnasium

Eisenach. Anmeldung für Schnuppertage möglich.

An diesem Samstag, dem 18. November, sind die Türen des Eisenacher Martin-Luther-Gymnasiums von 10 bis 13 Uhr für interessierte Grundschüler und ihre Eltern geöffnet. Sie sind eingeladen, sich ein Bild von den neuen Unterrichtsfächern und dem Schulleben an diesem Gymnasium zu machen. Elternvertreter, Schüler und Lehrer stehen am Samstag für Fragen und Gespräche zur Verfügung, während es für die Kinder spannende Mitmachaktionen gibt.

Vom 20. November bis zum 8. Dezember finden wieder Schnuppertage statt. In dieser Zeit können Grundschüler für einen Tag am Unterricht der fünften Klasse teilnehmen. Eine Anmeldung ist direkt am Tag der offenen Tür möglich.