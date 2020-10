TAM lädt zu Vortragsabend

Sind Gemeinnützigkeit und demokratisches Engagement ein Widerspruch? Dieser Frage will das Theater am Markt (TAM) bei einem Vortrags- und Diskussionsabend auf der Grund gehen. Beginn ist am Freitag, dem 9. Oktober um 19.39 Uhr in den Räumen des Theaters in der Goldschmiedenstraße. Mit dabei sind Experten aus den Bereichen Steuerrecht und politische Bildung.

Auslöser für den Abend ist der Protest, den das TAM im September 2019 auf dem Markt gegen das von der AfD organisierte „Familienfest mit Björn Höcke“ organisiert hatte.

Neben viel Zustimmung zu dieser Aktion, bei der es keine politische Reden gegeben habe, die aber viele Vereine und Initiative zur Teilnahme unter dem Motto „Wir sind Eisenach“ bewegte, habe es auch skeptische Reaktionen gegeben, so Artschwager vom Vorstand des Theaters am Markt. „Einige Vertreter anderer Vereine fürchteten, dass sie ihre Gemeinnützigkeit gefährden könnten, wenn sie sich politisch äußern würden, sich also nicht neutral verhielten“.

Deshalb versuche man mit dem Abend viele Verantwortungsträger in den Vereinen zu erreichen, um aufzuklären und um die Grenzen der Gemeinnützigkeit bei politischen Aktivitäten aufzuzeigen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt, es gelten die üblichen Corona-Hygiene-Regeln.

Anmeldung zur Veranstaltung und weitere Informationen im Internet unter www.theaterammarkt.de oder unter der Telefonnummer: 03691-7409470.