Tango im Café Lebemann Eisenach

Das Duo „Estela del Mar“ mit Sängerin Estela Garcia und Gitarrist Octavio Barattucci führt ein leidenschaftliches musikalisches Gespräch, in dem sich das virtuose Gitarrenspiel von Octavio und Estelas intuitive, ehrliche Stimme entfalten, um jeden Tango wie eine Geschichte zu erzählen. In originellen Arrangements werden traditionelle Tangos mit Elementen des Jazz und der argentinischen Folklore kombiniert.

Eisenach. Start einer neuen Veranstaltungsreihe in der Wartburgstadt.

Am 12. März, 17 Uhr, startet eine neue Veranstaltungsreihe im Kleinkunstcafé Lebemann in Eisenach. Unter dem Titel Robinson-Konzerte präsentiert Veranstalter Mario Alsleben Künstler, die sich durch musikalische Einzigartigkeit auszeichnen. Den Beginn macht das Duo „Estela del Mar“ mit Sängerin Estela Garcia und Gitarrist Octavio Barattucci, das mit seinen Tango-Interpretationen beeindruckt. Das Café öffnet am Sonntag um 15 Uhr, Karten gibt es zu 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).