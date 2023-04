Tanz in den Mai im Landestheater Eisenach

Eisenach. Zum Tanz in den Mai lädt das Landestheater Eisenach ein. Ein Galaprogramm wird geboten, eine Liveband spielt und eine Disko gibt es außerdem.

Zum Tanz in den Mai lädt das Landestheater Eisenach am Sonntag, 30. April, ab 19.30 Uhr ein. Die Eisenacher Sparten Ballett und Junges Schauspiel haben dafür ein Gala-Programm rund um den Frühling vorbereitet. Gezeigt werden Tanzszenen aus Ballett-Inszenierungen, Highlights aus dem Erfolgsmusical „Cabaret“ und andere lustige Einlagen. Sängerinnen und Sänger des Staatstheaters Meiningen werden Höhepunkte aus Oper und Operette zum Besten geben. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach wartet mit Evergreens der Filmmusik auf.

Anschließend dürfen die Besucherinnen und Besucher selbst einmal im Rampenlicht stehen und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, tanzen. Die Live-Band „The Beefees“ spielt auf. In den Foyers gibt es Getränke und etwas für den kleinen Hunger, das Foyer im 2. Rang wird zur Diskothek.

Einlass ab 18.30 Uhr, 19.30 bis 21 Uhr Gala-Programm auf der Bühne. Nach einem kleinem Umbau kann dort bis 0.30 Uhr getanzt werden. Auch die Diskothek im 2. Rang hat bis 0.30 Uhr geöffnet. Um 1 Uhr schließt das Landestheater.

Karten unter Telefon: 03691/256219, per Mail an: kasse@landestheater-eisenach.de oder an der Theaterkasse