TaTüTaTour startet in Eisenach

Eisenach. Radfahrer sammeln auf 1000 Kilometern durch Thüringen Spenden für die Feuerwehr.

Am Freitag, 7. Juli, startet um 17 Uhr auf dem Eisenacher Markt die diesjährige „TaTüTaTOUR“. Die Tour ist ein Spendenprojekt für die Feuerwehreinsatzkräfte des Landesfeuerwehrverbandes. Zwei Rennradfahrer bestreiten in 48 Stunden eine Strecke von rund 1000 Kilometern quer durch Thüringen. Unterstützt werden sie dabei von einem Support-Team sowie dem Thüringer Feuerwehrverband. Fabian Kilian und der ehemalige Radrennfahrer Sebastian Lang werden am Freitag in Eisenach von Udo Götze, Staatssekretär des Innenministeriums, und Eisenachs Bürgermeister Christoph Ihling (CDU) in Richtung Altenburg verabschiedet. Bereits ab 15.30 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm auf dem Markt.