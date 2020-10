Team der Grundschule Förtha gewinnt Sportfest

Knapp 100 Grundschüler aus sechs Schulen beteiligten sich am Donnerstag am Sportfest der Grundschulen. Der Kreissportbund in Zusammenarbeit mit dem SV Einheit Eisenach und der Wartburgschule, die zahlreiche Helfer stellte, realisierte das Ereignis – mit Hygienekonzept. Neben vier Grundschulen aus Eisenach waren es die Grundschulen Förtha und Nazza, die sich im Wartburgstadion bei besten Bedingungen sportlich betätigten. Rundenlauf, Sprint, Weitsprung, Ballwurf, das waren die Herausforderungen. Alle Teilnehmer erhielten einheitliche T-Shirts, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Leistungen wurden nach einer Punktetabelle bewertet. In der Endabrechnung lag die Grundschule Förtha vor der Jakobschule und der Grundschule Nazza vorn.