Tempo 30 wird in der Eisenacher Innenstadt kontrolliert

Die Tempo-30-Zone in der Eisenacher Innenstadt ist deutlich ausgeweitet worden (unsere Zeitung berichtete). Etliche Straßen wie die Karl-Marx-Straße, die Alexanderstraße oder die Marienstraße sind in einem solch schlechten Zustand, dass man dort ohnehin nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren kann. Wiederum Passanten in der Katharinenstraße, Hospitalstraße oder Sophienstraße den Eindruck haben, dass Autofahrer dort deutlich schneller als mit erlaubten 30 unterwegs sind.

Spitzenreiter am Theaterplatzist 48 km/h gefahren

Ausgangs der Sophienstraße, genauer gesagt „Hinter der Mauer“, hat die Stadtverwaltung in dieser Woche mit ihrem mobilen Blitzgerät Geschwindigkeiten messen lassen. 92 Verstöße sind dort registriert worden, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Rathaus.

Auch am Theaterplatz, der zur Tempo-30-Zone gehört, war kürzlich der städtische Blitzer aufgebaut. Von 1965 Fahrzeugen, die an dem Januar-Tag in der Zeit von 6.30 bis 14.30 Uhr die Messstelle passierten, waren 72 Autofahrer zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 48 Kilometern pro Stunde. Von Raserei kann angesichts dieser Werte keine Rede sein.

Stadt plant Messungenin der Hospitalstraße

Dennoch: Tempo 30 in der gesamten Innenstadt macht nur Sinn, wenn die Einhaltung kontrolliert wird. Dabei stimmen Polizei und Stadtverwaltung ihre Messstellen ab. Es soll möglichst nicht passieren, dass sie gemeinsam an einem Tag und in ein und derselben Straße blitzen. Die Stadt möchte gern auch in der Hospitalstraße und in der Katharinenstraße messen, ob die 30 Kilometer pro Stunde in besagter ausgeweiteter Zone eingehalten werden. Dazu laufen zurzeit noch die Abstimmungen mit der Polizei.

Nach Angaben aus dem Eisenacher Rathaus gibt es inzwischen 41 Tempo-30-Zonen. Neben der Innenstadt sind diese beispielsweise im Plattenbaugebiet Eisenach-Nord, im Ernst-Thälmann-Viertel und in den Eisenacher Ortsteilen ausgewiesen. Die Schilder stehen an den jeweiligen Ein- und Ausfahrten. „Eine Wiederholung der Beschilderung innerhalb der Tempo-30-Zone erfolgt grundsätzlich nicht“, heißt es in einer Antwort aus dem Rathaus. Je größer aber der Bereich ist, um so „vergesslicher“ sind Autofahrer. In der Sophienstraße und Alexanderstraße erinnert eine große 30 direkt auf der Fahrbahn daran, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.