Theater am Markt stellt vorerst Betrieb ein

Um die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verlangsamen, hat auch das Theater am Markt in Eisenach alle gemeinschaftlichen Aktivitäten der freien Bühne bis 19. April abgesagt. Betroffen sind Aufführungen, die wöchentlichen Kurse sowie alle Proben, so TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey. Das TAM verfügt zwar über weniger als 50 Plätze, kann aber die strengen Auflagen nicht erfüllen. Zwingend notwendig seien die Aktivitäten des TAM auch nicht, so Frey. Es gehe derzeit in erster Linie darum, soziale Distanz zu üben und nicht leichtsinnig zu handeln.

Was das für die anstehenden Premieren und das Sommertheater bedeutet, kann derzeit nicht gesagt werden. Vorstandsmitglied Sven Raab: „Wir hoffen natürlich, dass ab Mitte April eine Verbesserung der Situation eintritt und wir unsere Proben wieder aufnehmen können. Das entscheiden wir aber kurzfristig und auf Grundlage der offiziellen Empfehlungen.“

Im Hintergrund wird im TAM weitergearbeitet. „Natürlich beobachten wir als Kulturschaffende die Ausnahmesituation und überlegen, wie wir damit umgehen können“, beschreibt Regisseurin Beate Göbel. Überlegungen zu Online-Kurs- und Aufführungsformaten und inszenierten Distanzspaziergängen könnten Möglichkeiten sein. Ob das umgesetzt werden kann, wird sich zeigen, so Frey.