Thomasius vom Lerchensang und das Mittelalter

Thomasius vom Lerchensang bringt im neuesten Musikvideo in der Reihe der „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“ eine ganz neue Farbe an Musik ins Spiel. Im echten Leben heißt er Thomas Wagner, und viele Eisenacher, aber auch darüber hinaus, werden ihn schon als Mittelaltermusiker erlebt haben. Geboren in Meißen und Jugend in Halle, gründete er in seiner Studienzeit in Weimar mit Kommilitonen eine Folkband. Den ersten Auftritt gab es zum Zwiebelmarkt 1988 in Weimar. Bereits 1982 war Wagner nach Eisenach gezogen.

Über das Sammeln von alten Instrumenten und dem autodidaktisch erlernten Spiel ließ dann die Musik der mittelalterlichen Spielleute Thomas Wagner nicht mehr los. Er tritt als Spielmann auf, ist aber eigentlich mehr ein Ein-Mann-Musiktheater, ein Gesamtkunstwerk, das die Zuhörer nicht nur durch die historische Aufführungspraxis, sondern auch mit seinem fundiertem historischen Fachwissen zum europäischen Mittelalter und im besonderen der thüringischen Landgrafengeschichte mit auf die Reise in die Vergangenheit nimmt.

Foto: Andreas Wetzel

Auf der Wartburg ist Thomas Wagner gerngesehener Künstler, hat dort und an vielen anderen Orten in ganz Thüringen bis ins französische Sedan bei Banketten, Empfängen, Märkten, Burgfesten, Konzerten und Sängerwettstreiten sein Publikum unterhalten. Seit 1999 ist er als Freiberufler in Sachen Mittelalter unterwegs, getreu dem Spruch der heiligen Elisabeth: „Ich habe Euch doch immer gesagt, wir sollen die Menschen froh machen.“

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren Konzerten wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker es in der Region in und um Eisenach gibt, die unter den Beschränkungen der Corona-Krise zu leiden haben.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@thueringer-allgemeine.de.