Thüringer Bigband-Nachwuchs gastiert in Eisenach

Eisenach. Die Landesjugendbigband Thüringen gastiert am 15. April 2023 in der Alten Mälzerei in Eisenach. Rolf von Nordenskjöld dirigiert.

Nach ihrer ersten Probenphase in Weimar gibt die Landesjugendbigband Thüringen am Samstag, 15. April, 20 Uhr, im Eisenacher Jazzklub ihre Visitenkarte ab. Gastdirigent Rolf von Nordenskjöld hat das Programm mit dem Titel „Back Home“ mit den Musikern während der letzten Tage erarbeitet. Als einzige Musiker aus dem Altkreis Eisenach sind Posaunist Janik Bachmann (Förtha) und Alexej Pfeiffer in der Bigband aktiv. Nach Corona sind die Jugendlichen voller Vorfreude, endlich wieder live vor Publikum auftreten zu können – sie kommen sozusagen „nach Hause“. „Back Home“ ist auch ein eigener Titel des von Nordenskjöld komponierten und arrangierten Programms. Es wird zudem seine Komposition „Dreams“ mit den Stücken „Gloomy“, „Mystic“ und „Bright“ sowie der Samba „Road Movie“ zu hören sein. Das Publikum darf sich außerdem auf tolle Vokalisten freuen. Rolf von Nordenskjöld ist ein deutscher Jazz-Saxophonist, Flötist, Arrangeur, Komponist und Bigband-Leiter. Er studierte Saxophon und Flöte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und ist unter anderem Professor an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.

Tickets 25 Euro, ermäßigt 5 Euro