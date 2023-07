Thüringer Orgelsommer ist zu Gast in Ifta

Die Orgel in der Trinitatiskirche in Ifta ist als barockes Instrument gebaut worden. Sie erklingt im Rahmen des Thüringer Orgelsommers.

Ifta. Ein musikalischer Dialog zwischen Orgel und Mandoline ist am 21. Juli 2023 in der Kirche in Ifta zu erleben. Das Konzert gehört zum Thüringer Orgelsommer.

In der Trinitatiskirche in Ifta ist am Freitag, 21. Juli, 19.30 Uhr, ein Konzert zu erleben. Der junge Organist Janus Graichen aus Erfurt und die international erfolgreiche Mandolinen-Spielerin Ariane Lorch aus Großalmerode treten dabei in einen musikalischen Dialog.

Janus Graichen hat laut Ankündigung verschiedene Orgelstücke von Johann Sebastian Bach und Ole Olsen herausgesucht, die stilistisch zu der sehr barocken Orgel in Ifta passen. Außerdem spiele er eigene Improvisationen.

Ariana Lorch hat vier Mandolinen unterschiedlicher Epochen im Gepäck, mit denen sie die Zuhörer mit auf eine Zeitreise nimmt.

Das Konzert finden im Rahmen des 32. Thüringer Orgelsommers statt. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.