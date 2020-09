Tiefenbacher Allee bleibt länger dicht

Erneut müssen wegen Baumaßnahmen in den kommenden Tagen Straßen in Eisenach, aber diesmal auch im Ortsteil Stedtfeld, gesperrt werden. Wie eine Sprecherin der Eisenacher Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, betrifft das im Ortsteil Stedtfeld die Straße Baumgarten. Betroffen sind Fahrbahn und Gehweg auf rund 25 Metern Länge. Der Bereich wird am 3. und 10. September für einen Tag jeweils in der Zeit von 7.30 bis 17.00 Uhr im Bereich der Hausnummern 20 bis 26 gesperrt.

Andauern werden zudem die Reparaturarbeiten in der Tiefenbacher Allee, die kurzfristig wegen eines Kanaleinbruchs voll gesperrt werden musste. Die Vollsperrung im Wohngebiet am Wartenberg bleibt voraussichtlich bis zum 11. September bestehen, hieß es.

Betroffen ist der Bereich vor dem Haus Nr. 9 in der Tiefenbacher Allee einschließlich eines Gehwegabschnitts.

Ebenso kommt es auf der hiesigen Stadtautobahn kommende Woche vom 8. bis 11. September in Richtung Osten von der Auffahrt Eisenach-Mitte bis zur Abfahrt Eisenach-Ost zu Verkehrsbehinderungen. Grund für die Beeinträchtigungen sind Bauwerksprüfungen entlang dieses Straßenabschnittes. Deshalb muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, teilte die Stadtverwaltung mit.