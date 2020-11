Tierfreunde spenden über 2750 Euro für Codys Operation

„So eine Summe wurde dem Verein bisher noch nie gespendet“, freut sich Ines Röhle vom deutsch-italienischen Tierschutzverein Apulien. Die Eisenacherin ist über die durch unsere Zeitung beförderte Spendenaktion für den schwer verletzten Mischlingshund Cody und ihr Ergebnis beeindruckt und dankbar. Zahlreiche Menschen fühlten sich durch den Aufruf angesprochen und spendeten Geld für die Operation des gut einjährigen Hundes.

Dem waren, frei und ohne Herrchen auf Achse, vermutlich bei einer Kollision mit einem Fahrzeug die Vorderpfoten überfahren und gebrochen worden. So fand man das Tier auf der Straße. Der Hund war über den Tierschutzverein Apulien aus einem italienischen Tierheim nach Westthüringen vermittelt worden. Das vermeintlich neue und verheißungsvolle Kapitel im neuen Zuhause endete unerfreulich.

Auch eine ganz Schulklasse zeigt sich hilfsbereit

Viele Menschen ging die Geschichte zu Herzen und viele spendeten Geld, um die etwa 2500 Euro teure Operation bei einem Eisenacher Tierarzt bezahlen zu können. 2750 Euro für die OP und noch die Kostenübernahme für die erste Nachbehandlung kamen zusammen. Ines Röhle ist voller Dank für die Spender. Sogar ein Mädchen und ihre Schulklasse wollen für Cody spenden.

Bei Lisa Hill hat Hund Cody nun auch eine Pflegestelle für mindestens zwei Monate in der Nähe von Paderborn gefunden. Auch ein Platz in der Region wurde angeboten, Lisa Hill aber ist schon seit Jahren mit dem Tierschutzverein verbunden. „Wir sind beeindruckt und dankbar über so viel Anteilnahme fremder Menschen, dies ist gerade in den schwierigen Zeiten erstaunlich“, sagt Ines Röhle. Für einige sei diese Sache aber auch einmal Ablenkung vom politischen und Pandemie-Geschehen gewesen.

Der Tierschutzverein Apulien würde sich noch über eine Patenschaft für Cody freuen, etwa für Futter oder die Medikamente, die dem Hund nach der OP noch geraume Zeit verabreicht werden müssen.