Tierweihnacht im Eisenacher Trenkelhof

Eisenach. Das Eisenacher Tierheim lädt am Wochenende ein.

Das Tierheim im Trenkelhof veranstaltet am Samstag, den 2. Dezember, von 11 bis 16 Uhr seine traditionelle Tierweihnacht. Es werden Rundgänge durch das Tierheim angeboten, es gibt einen Flohmarkt und natürlich auch heiße Getränke und weihnachtliches Gebäck – alles was eine Weihnachtsfeier ausmacht. Die Veranstalter freuen sich auf möglichst viele Besucher, die den tierischen Bewohnern ein schönes Weihnachtsfest bescheren wollen. Denn das Tierheim hofft natürlich auf viele Spenden. In diesem Jahr ist man vermehrt auf Geldspenden angewiesen, um die hohen Energie- und Tierarztkosten begleichen zu können.