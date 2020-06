Eisenach. Am kommenden Wochenende bieten 30 Töpfereien ihre Waren an.

Töpfermarkt findet in Eisenach unter Auflagen statt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Töpfermarkt findet in Eisenach unter Auflagen statt

Auf dem Eisenacher Markt findet am 27. und 28. Juni wieder ein Töpfermarkt statt. Geöffnet ist an beiden Markttagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Dabei wird sich dieses Jahr der Markt aufgrund der Corona-Pandemie etwas anders gestalten, die Abstände sind größer und Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Besucher müssen auf dem Markt, zumindest am Verkaufsstand Masken tragen, weist der Veranstalter Klaus Lindner hin. Zudem ist der Mindestabstand einzuhalten. Besuchern mit Covid-19-Symptomen oder auch Erkältungssymptomen sei der Zutritt zum Markt leider nicht erlaubt, heißt es weiter.

Erwartet werden kommendes Wochenende etwa 30 Keramiker aus verschiedenen Bundesländern mit verschiedenen Angeboten von Gebrauchskeramik, Bürgeler Geschirr, aber auch Raku und Schmuck.