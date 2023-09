Toter Mensch in verbrannter Gartenlaube in Bad Salzungen gefunden

Bad Salzungen. Nach einem Brand in Bad Salzungen wurde in den Überresten eine tote Person gefunden.

In den Überresten einer verbrannten Gartenlaube in Bad Salzungen ist am Freitag ein toter Mensch gefunden worden. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Samstag mitteilte. Die Hütte in einer Kleingartenanlage war am Mittag aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei vermutet, dass sie nicht in Benutzung gewesen war.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

