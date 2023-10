Transporter fährt ungebremst auf Lkw: 27-Jähriger stirbt bei Unfall auf A4 bei Eisenach

Auf der A4 bei Eisenach hat sich am Donnerstag ein tödlicher Unfall ereignet.

Eisenach Auf der A4 bei Eisenach hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 27-Jähriger wurde in seinem Transporter eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Autobahnpolizei zu einem schweren Unfall auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen, gerufen.

Wie es in der Mitteilung heißt, war ein 27-Jähriger ungebremst mit seinem Transporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Lkw habe zuvor wegen einer Baustelle verkehrsbedingt halten müssen. Durch die heftige Kollision wurde der Fahrer des Transporters in der Fahrzeugkabine eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die A4 war für etwa sechs Stunden voll gesperrt. Foto: Autobahnpolizei

Autobahn sechs Stunden gesperrt

Der 30-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main musste für etwa sechs Stunden voll gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.