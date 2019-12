Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trauer um Siegfried Lieske

Der langjährige Bürgermeister und ehemalige Ortsteilbürgermeister von Neuenhof und Hörschel, Siegfried Lieske, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Bei den ersten freien Kommunalwahlen nach der friedlichen Revolution wurde der Bauingenieur am 6. Mai 1990 in den Gemeinderat und später zum Bürgermeister von Neuenhof und Hörschel gewählt. Nach der Eingemeindung in die Stadt Eisenach 1994 übernahm Siegfried Lieske die Funktion des Ortsteilbürgermeisters, die er bis 2009 inne hatte.

Er war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und des Rennsteigvereins. Engagiert setzte er sich für das Wohl der Dörfer ein, war ein großer Naturfreund und Orchideenkenner und liebte den Neuenhöfer Park. „Wir haben ihn sehr geschätzt und werden sein Andenken bewahren“, so die heutige Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU).