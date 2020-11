Treffurt: 312 Präsente hinter 24 Türchen

Einmal mehr wartet in der Vorweihnachtszeit manche nette Überraschung auf die Treffurter. Zum fünften Mal gibt es einen Adventskalender, gefüllt mit 312 Präsenten hinter den 24 Kalendertürchen. Er wird ab 4. November erhältlich sein. 999 Kalender wurden gedruckt und warten auf hoffentlich zahlreiche Abnehmer. Die Wählervereinigung Bürger für Bürger (BfB), die den Kalender einst aus der Taufe hob, finanziert aus dem Erlös stets Projekte für die Stadt.

Täglich stehen 13 Gewinne zur Verfügung. Einkaufs- und Wellnesspräsente, Gutscheine, Schlemmerpakete, Anzünderpakete und viele andere Überraschungen warten auf die glücklichen Gewinner. „Wir danken allen Unterstützern und Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass wir diesen Kalender gestalten und zum Verkauf anbieten können. Ohne sie hätten wir diese Idee nicht umsetzen können“, betont BfB-Vorsitzender Michael Reinz, der parteilose Bürgermeister der Stadt.

Jeder Kalender kostet zehn Euro. Er ist erhältlich zum Beispiel bei der Bäckerei Koscielsky im Treffurter Rewe, im Getränkeshop Rohfeld oder im Bauspezi der Kernstadt; in Großburschla im Nagelstudio von Christin Baumeister, im Schnellmannshäuser Jugendclub, in Ifta bei Friseur Kehr oder im Heimatverein bei Helga Dick, im Rewe in Creuzburg und auch im hessischen Wanfried in der Bonifatius-Apotheke.

Mit dem Erlös der letzten Jahre konnten zwei Defibrillatoren, sechs Geschwindigkeitsmessanlagen sowie eine Rutsche für den Spielplatz Goethestraße/Straße des Friedens gekauft werden, verrät Michael Reinz. „Des Weiteren konnten wir alle Kindergärten im Stadtgebiet mit einer Spende, beispielsweise zur Brandschutzerziehung der Vorschulkinder unterstützen“, erklärt er. Ob man gewonnen hat, kann man täglich ab 1. Dezember im Rewe bei der Bäckerei Koscielsky erfragen oder sich bei Facebook oder auf der Internetseite des Bürgervereins, www.bfb-treffurt.de, informieren.