Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffurter bedauern Messe-Absage

Mit Bedauern haben die Handwerkskammer Südthüringen und Vertreter der Stadt Treffurt die Absage der Internationalen Handwerkermesse in München zur Kenntnis genommen. Bei der größten Handwerkerschau in Deutschland sollte die Treffurter Initiative zur Gründung eines Handwerker-Ausbildungszentrums im Hessischen Hof auf einer Sonderschau in den Fokus gerückt werden (wir berichteten mehrfach). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich zudem am Stand angesagt. Die Messe, die am 11. März in München eröffnen sollte, wurde aufgrund der Risiken durch das Coronavirus abgesagt.

Ebenfalls nicht stattfinden wird der geplante Tag der offenen Tür im Gesundheitsamt am 19. März in Eisenach und in Bad Salzungen. Das teilte Amtsärztin Helena Maier am Mittwoch mit.