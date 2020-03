Ein unbekannter Trickbetrüger meldete sich am Dienstag bei einer 91 Jahre alten Frau aus Eisenach am Telefon.

Eisenach. Die Polizei in Eisenach meldet aktuell zwei Versuche von Trickbetrug am Telefon mit Anrufen bei älteren Menschen. Einer der Täter versuchte es bei einer 91-Jährigen.

Trickbetrüger versuchten es wieder mit Telefonanrufen – Polizei gibt Tipps

Demnach erhielt am Dienstag in Eisenach eine 91-jährige Frau einen Anruf von einem „Enkel“. Der Unbekannte sprach davon, in Erfurt eine Wohnung ersteigert zu haben, für dessen Finanzierung er 34.000 Euro benötige. Die Frau ließ sich nicht von dem Anrufer verunsichern. Stattdessen fragte sie in ihrem kompletten Verwandtenkreis nach, ob tatsächlich jemand eine Wohnung ersteigert habe. Anschließend half man ihr mit der Anzeige bei der Polizei.

Laut Polizei erhielt am gleichen Tag eine 68-Jährige ebenfalls einen mysteriösen Anruf. Die Frau wurde am Telefon über die Festnahme von zwei Männern informiert, bei denen man einen Zettel mit Namen von älteren Frauen gefunden habe. Ihr Name sei unter anderem mit dabei gewesen. Die Angerufene beendete vorzeitig das Gespräch und informierte anschließend die Polizei.

Aufgrund der beiden obenstehenden Fälle, appelliert die Polizei vor allem an die älteren Menschen, wachsam zu sein und solchen Anrufen generell kritisch gegenüber zu stehen. Bei geringstem Zweifel solle man lieber die Polizei verständigen oder um Rat fragen.

Wertvolle Verhaltenstipps im Umgang bei Trickanrufen

In nahezu jeder Polizeidienststelle liegen Informationsbroschüren zum Thema aus, die kostenlos mitgenommen werden dürfen. Zudem verweist die Polizei auf ihre Infoseiten im Internet.