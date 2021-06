Trödelmarkt in der Eisenacher Wandelhalle

Eisenach. Ein Antik- und Trödelmarkt findet in der Eisenacher Wandelhalle statt.

Ein Antik- und Trödelmarkt findet am 5. Juni von 10 bis 17 Uhr in der Wandelhalle statt. Wie die Stadtverwaltung Eisenach mitteilt, werden wegen der Veranstaltung in der Waisenstraße, zwischen Prellerstraße und Wartburgallee, Verkehrszeichen ausgekreuzt. Der Parkraum gegenüber der Wandelhalle und in der Luisenstraße steht dann Besuchern des Marktes zur Verfügung.

Weitere Trödelmarkttermine sind am 26. Juni, 31. Juli, 21. August und am 2. Oktober geplant.